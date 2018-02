Bestuur iPad-school Maurice de Hond failliet verklaard

Nederlands bekendste opiniepeiler was sinds de zomer van 2014 voorzitter van de zogenoemde iPad-school De Viersprong in Amsterdam-Zuidoost. Twee jaar later, in oktober 2016, ging de school dicht wegens gebrek aan leerlingen, maar de school kreeg nog negen maanden lang onderwijsgeld op haar rekening.



Volgens de Onderwijsinspectie heeft de school geen recht op dit geld, als er geen les wordt gegeven. Daarop vorderde de uitvoeringsorganisatie DUO de 2 ton terug. Iets wat De Hond op zijn beurt weigerde te betalen, omdat de Inspectie volgens hem zelf een fout heeft gemaakt.



,,We hadden het op een vriendelijke manier willen doen”, zegt Maurice de Hond over het faillissement. ,,Maar als DUO ineens twee ton claimt, waar wij het absoluut niet mee eens zijn, dan is je bewegingsruimte ook ineens weg. We hadden in ieder geval de hoop dat we zonder die claim met andere crediteuren nog wel tot een regeling hadden kunnen komen. Maar dat gaat niet als je ondertussen ook nog twee ton moet betalen.”

Gênant

Volgens de Hond is de claim 'onterecht en gênant', zo gaf hij eerder aan. ,,Vóór besloten dat de school in Amsterdam-Zuidoost geen toekomst had heeft onze bestuurssecretaris naar DUO gebeld met de vraag of onze financiering zou doorlopen tot het einde van het jaar. Het antwoord was ja."



De kwestie kwam aan het licht nadat onderwijsblad AOB vorig jaar berichtte dat de gesloten school nog maandelijks zo'n 23.000 euro ontving. Hierop stelde de Onderwijsinspectie alsnog een onderzoek in. Het concludeerde daarop dat De Voorsprong onterecht onderwijsgeld had gekregen tijdens de negen maanden dat ze geen les gaf.

Triest

De Hond vindt het heel triest dat het tot een faillissement is gekomen. ,,De school is nog de school. En ook andere scholen werken nog met deze aanpak (leerlingen ontwikkelen zich zoveel mogelijk op hun eigen tempo en met behulp van de iPad red.). Alleen is het voor een nieuw schoolbestuur moeilijk om alles financieel rond te krijgen. Een klein schoolbestuur heeft evenveel kostenposten als een grote school ook heeft. Je moet bijvoorbeeld toch de accountant betalen.”