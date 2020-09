Besmettingen stabiel en weinig ziekenhuisopnames: breekt Nederland de tweede golf?

1. Hoe staan we ervoor?

Na een lichte opleving van de angst in augustus, toen het aantal vastgestelde besmettingen plots flink steeg, is het de laatste weken redelijk stabiel. De afgelopen week voerden de GGD’en 3597 positieve tests uit, de week daarvoor waren het er 3588. Er is dus een redelijk constante stroom van iets meer dan vijfhonderd besmettingen per dag.