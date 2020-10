Besmettelijke vogelgriep vastgesteld in Gelderland, 35.700 kippen geruimd

Daar bemonstert de overheid de dieren en onderzoekt of er ook daar sprake is van vogelgriep. In de zone tussen de 3 en 10 kilometer rond de kippenboer in Altforst (gemeente West Maas en Waal) liggen nog 25 andere pluimveebedrijven. Landbouwminister Carola Schouten heeft voor alle bedrijven binnen de 10-kilometercirkel per direct een vervoersverbod ingesteld.