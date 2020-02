Besmet Duits echtpaar zat in hotel in Vlodrop, vrouw is kleuterleidster vlak over de grens

UpdateDe 47-jarige Duitser die met het coronavirus is besmet, was twee weken geleden voor een bijeenkomst in Boshotel Vlodrop. Dat laat de Veiligheidsregio Limburg-Noord weten aan deze site. Ook zijn vrouw (46) blijkt nu besmet met het virus. Ook zij was in Limburg.

De man en vrouw uit het Duitse dorp Langbroich (dat hemelsbreed 20 kilometer van het Boshotel ligt) waren slechts twee dagen in Limburg: 8 en 9 februari. Hij werd ruim een week na zijn bezoek aan Limburg ziek van het almaar om zich heen grijpende virus. Inmiddels blijkt ook zijn vrouw besmet. Ron Beekman van het RIVM laat weten dat voor de vrouw hetzelfde geldt: zij was nog niet ziek in Nederland. Om die reden is er geen gevaar voor andere gasten die dat weekend in het hotel waren.

Voor het hotel in het oosten van Limburg, pal aan de Duitse grens, was het toch wel even schrikken toen ze vandaag op de hoogte werden gebracht door de GGD. ,,Wij wisten het zelf niet dat die man hier is geweest, dat is schrikken ja, maar we vertrouwen op de informatie van het RIVM,” zegt Ralf Tillmans van het Boshotel. ,,Nee, ik heb geen idee voor welke bijeenkomst die meneer en zijn vrouw hier waren. We weten inmiddels wel om welke gasten het gaat. Wij gaan zeker contact met ze zoeken om te vertellen dat we het vreselijk voor ze vinden. Verder is hier geen sprake van paniek. Onze medewerkers zijn gerustgesteld, de man en vrouw waren nog niet besmet toen ze hier waren. En nee, er zijn ook nog geen gasten die weg blijven. We krijgen wel ontzettend veel telefoontjes. Ik verwacht ook van bezorgde gasten, maar die kunnen we gelukkig allemaal geruststellen.”

Gespeculeerd

Gisteravond werd bekend dat de 47-jarige man die dus twee dagen in het Boshotel was, besmet is met het coronavirus. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Düsseldorf. Zijn vrouw - die kleuterleidster is - ligt ook in het ziekenhuis. Hun twee kinderen zitten in quarantaine bij familie. Op de kleuterschool waar de vrouw werkt hebben de kinderen en hun ouders te horen gekregen dat ze voorlopig thuis moeten blijven.

De GGD wilde in eerste instantie niet zeggen waar het Duitse echtpaar in Nederland precies was geweest. ,,Maar er werd zó veel gespeculeerd dat we het nu toch hebben verteld, ook om mensen meteen gerust te stellen,” aldus een woordvoerster.



Het RIVM meldde in eerste instantie dat hij vorige week in Limburg was. Later bleek dat de man en zijn vrouw op 8 en 9 februari in Vlodrop waren. Omdat ze in Nederland nog niet besmet waren, wordt er ook niet verder gezocht naar mensen die tijdens hun bezoek aan Limburg met hen in contact zijn geweest.



Volgens Ron Beekman van het RIVM vertoonde de man ruim een week na zijn bezoek aan Nederland de eerste ziekteverschijnselen. ,,Pas dán kun je anderen besmetten.” De kans dat hij zélf in het hotel besmet is geraakt door een nog onbekende andere patiënt, is nihil, zegt Beekman. ,,Dan hadden we in dit gebied al meer gevallen van besmetting moeten zien.”

Keulen

De Duitse coronapatiënt is eerder deze maand ook twee keer in een ziekenhuis in Keulen geweest. Dat waren reguliere onderzoeken in verband met iets anders dan corona, aldus een woordvoerder. De man was op 13 en 19 februari in het hospitaal van de lokale universiteit. Inmiddels is onderzocht met wie de man in contact is geweest. Het gaat om tien medewerkers van het ziekenhuis en 31 patiënten.