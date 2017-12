Besluit vliegroutes Lelystad paar maanden vertraagd

Oorspronkelijk zou de knoop hierover al in november worden doorgehakt. Onder meer omdat de milieueffectrapportage (MER) moet worden geactualiseerd, duurt het allemaal langer. De rapportage moet worden aangepast omdat in de versie uit 2014 fouten zaten.



In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast. Actiegroepen pleitten eerder in de Tweede Kamer voor een volledig nieuw milieueffectrapport.