Beruchte Surinaams-Nederlandse crimineel Piet Wortel opgepakt op Aruba

UPDATE Luchtruim Nederland nu al gesloten voor Russische vliegtui­gen

Het Nederlandse luchtruim is nu al gesloten voor Russische vliegtuigen. Dat is eerder dan aangekondigd. Eerder schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur) op Twitter dat dat pas vanaf vanavond zou gelden. ,,In het Nederlandse luchtruim is geen ruimte voor een regime wat onnodig en bruut geweld toepast”, aldus de minister.

27 februari