Beruchte malariapil maakte Jacqueline (46) knettergek: 'Ik dacht dat er spinnen uit mijn lijf kwamen’

In Madagaskar is een Britse studente (19) verward uit een vliegtuig gesprongen, mogelijk na het innemen van enkele beruchte malariapillen . Jacqueline Visser (46) uit Overdinkel weet als geen ander wat deze Lariam-tabletten met een mensenlichaam kunnen doen. ,,Deze rommel neemt je complete brein over.”

Lariam is een van de weinige effectieve middelen om te voorkomen dat mensen die naar gebieden reizen waar malaria voorkomt, de ziekte oplopen. Lariam bevat de stof mefloquine, die de malariaparasieten in het bloed doodt. Volgens malariadeskundige Bart Knols is het middel goedkoop en werkt het uitstekend.

Complete gedragsverandering

,,Maar ik zal nooit iemand adviseren om Lariam te nemen”, zegt de medisch entomoloog stellig. ,,Het is een krachtig paardenmiddel dat veel invloed op je lichaam kan hebben. De klachten variëren van heftige nachtmerries tot soms complete gedragsverandering.” Knols vertelt honderduit over toeristen die volledig de kluts kwijtraken en onder begeleiding weggebracht moeten worden.

,,Ik kende ooit een Britse studente die als gevolg van Lariam zo ontzettend flipte dat ze thuis nog maanden psychische begeleiding nodig had om erbovenop te komen. Ik kan me ook nog een Duitse dame herinneren die ik leerde kennen als een assertieve, sterke vrouw, maar die na het innemen van die pil alleen nog maar kon huilen en dagenlang zichzelf kwijt was.”

Psychische klachten

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat Lariam vooral bij magere vrouwen kan leiden tot psychische klachten als slapeloosheid, onrust en depressie. Jacqueline Visser (46) uit Overdinkel herkent al die symptomen als geen ander. In de jaren 90 ging zij met haar partner op safari in Kenia. Hiervoor slikte ze de Lariam-tabletten al in Nederland.

Eenmaal aangekomen in Afrika sloeg haar uitgelaten vakantiestemming drastisch om. ,,Ik werd een compleet ander mens”, vertelt ze. ,,Het was verschrikkelijk. Ik kon alleen maar huilen, was altijd in paniek en had levensechte, nare dromen waarbij er spinnen uit mijn lijf kwamen. Iedere ochtend werd ik gillend wakker. Ik was niet meer gelukkig en zag niets meer zitten. Mijn omgeving herkende mij niet meer. Uiteindelijk ben ik met de medicijnen gestopt en was ik na drie dagen weer redelijk de oude.”

Visser noemt het middel ‘puur vergif’. ,,Het neemt volledig bezit van je brein. Ik weet zeker dat het veel erger met mij had kunnen aflopen. Zo ken ik een oud-collega die er zelfs suïcidaal van werd. Ze stond met een mes in haar handen en wilde haar polsen doorsnijden. Ik zeg het je, als dit het enige middel zou zijn ter voorkoming van malaria, dan zou ik echt een andere bestemming kiezen.”

Militairen

Vanwege de soms extreme bijwerkingen en negatieve verhalen schrijft Defensie het anti-malariamiddel amper meer voor aan militairen. De Tweede Kamer eiste destijds nog opheldering bij de minister nadat een losgeslagen Amerikaanse militair zeventien mensen in koelen bloede had doodgeschoten in Afghanistan. Zijn hersenen zouden zijn aangetast doordat hij jarenlang Lariam had gebruikt.

De Nederlandse militairen die het middel voorgeschreven hebben gekregen, gebruiken het in verband met uitzendingen, oefeningen in het buitenland of privéreizen. Alleen als er bezwaren zijn tegen het gebruik van andere middelen, wordt Lariam voorgeschreven bij Defensie. Ook moet iemand langer dan dertig dagen in een risicogebied verblijven. De gebruiker moet minimaal drie weken voor vertrek beginnen met het medicijn, zodat hier al te zien is of er bijwerkingen optreden.

Opspraak

Lariam raakte in de jaren negentig al in opspraak omdat de bijwerkingen veel ernstiger zouden zijn dan bij andere malaria-profylaxe. De Tweede Kamer pleitte destijds voor een groot onderzoek naar de bijwerkingen van het medicijn nadat een groep van 27 Cambodja-veteranen aanhoudende klachten bleek te hebben variërend van chronische vermoeidheid, verminderd gezichtsvermogen tot depressies. De groep weet dit aan het langdurig gebruik van Lariam.