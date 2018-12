Bereid je voor op een nat weekend met veel wind (en op sneeuw in de Alpen)

Van een rustig herfstweertje is dit weekend geen sprake. Het gaat vooral zaterdag stevig waaien en er wordt veel regen verwacht. Echt koud wordt het niet met temperaturen van rond de 9 of 10 graden. Vanavond wordt er een drukke avondspits verwacht. Voor de wintersportliefhebbers is er wél goed nieuws: in de Alpen wordt veel sneeuw verwacht.

De wind die de weekendrust komt verstoren, komt uit het westen. Hij is vooral krachtig in de kustgebieden en op de Wadden, waar stormachtige taferelen kunnen voorkomen met windkracht 7 of 8. Zondag neemt de wind weer wat af, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Maar het blijft waaien.’’

Het hele weekend valt er neerslag, en op sommige plekken kan het zelfs zeer nat worden. Maar niet getreurd, het kan op momenten ook opklaren.

Maandag en dinsdag zien er qua temperaturen ongeveer hetzelfde uit als dit weekend, zo rond de 9 of 10 graden. Wel wordt het wat droger. Vanaf woensdag wordt het naar verwachting kouder, met temperaturen tussen de 0 en 5 graden.

Drukke avondspits

Op dit moment komt er vanuit het westen een koufront onze kant op. De storing trekt vanmiddag over het land en zorgt enige tijd voor regen. In het front zit ook een buienlijn ‘verborgen’. Hierdoor zal het kortstondig even flink te keer gaan. Het regent dan extra hard en er zijn windstoten mogelijk van zo’n 80 km/uur. Aan zee kan het nog harder waaien.

Tijdens de avondspits, die traditioneel op vrijdag vroeger begint, zal het regenen en flink waaien, waardoor een drukke avondspits wordt verwacht.

Skiweer

In de Alpen wordt het in tegenstelling tot in Nederland al eerder koud. De komende dagen gaat de wind daar uit noordelijke richting waaien en dat betekent aanvoer van koude lucht, een dalende nulgradengrens en sneeuwval. Vooral aan de noordflanken van de Alpen verwacht Weerplaza veel sneeuw. Het gaat daar sneeuwen vanaf zo'n 1000 meter.

Zeker in de hogere gebieden kan er tot en met dinsdag zomaar ruim een meter sneeuw vallen dankzij deze typische ‘nordstau’ situatie. Maar het dubbele kan ook.

Aan de zuidflanken van de Alpen wordt veel minder sneeuw verwacht. Daar zorgt een föhneffect juist voor zonnige perioden en een hogere temperatuur. Alleen in de Zwitserse Alpen kan in het westen en zuiden dit weekend ook wel sneeuw vallen. Overigens waait het ook aan de zuidkant van de Alpen voorlopig stevig.