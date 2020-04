Bereid je maar vast voor: dit verandert er voor ons in de 1,5 metersamenleving

Het is nog niet bekend hoe we precies uit de intelligente lockdown komen, maar de onderlinge afstand van 1,5 meter is bij elke verlichting van de maatregel een keiharde voorwaarde. En dat heeft nogal wat consequenties. De wereld zoals we die kenden, komt niet meer terug - voorlopig niet in elk geval. ,,Totdat er een vaccin is, moeten we hier mee leven”, zegt Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda. ,,In het gunstigste geval is dat over een jaar, in het meest realistische geval over twee jaar.”