'Beoordeling risico zedendelinquent niet goed'

In een rapport over de behandeling van zedendelinquenten constateert Dettmeijer dat gedragsdeskundigen en de reclassering te veel afgaan op eigen inzicht. Internationaal erkende methoden om te kijken of een dader behandeling nodig heeft of niet, worden te vaak niet gebruikt. Daardoor worden zedendelinquenten nu vaak of te weinig of te veel behandeld. In beide gevallen wordt daardoor het gevaar vergroot dat een dader in herhaling valt.



Het rapport is actueel na de dood op Anne Faber. De verdachte van de moord, Michael P., is eerder veroordeeld voor een gewelddadige verkrachting. Hij liep al voordat tweederde van zijn straf er op zat vrij rond, omdat hij zich mocht voorbereiden op zijn vervroegde vrijlating. Hem is destijds geen tbs opgelegd, omdat hij weigerde mee te werken aan onderzoek. Hoewel het rechters vrij staat verdachten in zo’n geval tóch behandeling op te leggen, gebeurt dat slechts zelden. Ze baseren hun vonnis op het advies dat ze krijgen van deskundigen. En daar schort het dus nogal eens aan.