Bennie Jolink ontsnapt aan rechtszaak na ruzie die ontstond om gestolen drumstel dat in Achtmaal opdook

UpdateZanger Bennie Jolink hoeft deze week nog niet voor de rechter te verschijnen omdat hij een ex-medewerker van de band voor ‘gluiperige lafbek’ had uitgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak die vanmorgen nog op de agenda stond, weer ingetrokken voor ‘nader onderzoek’. De ruzie is ontstaan nadat bij het opheffen van de band een drumstel werd gestolen, dat later gekocht werd door een man uit Achtmaal .

De 73-jarige zanger werd ervan verdacht op 21 september 2018 opzettelijk ‘de eer en goede naam van Wesley ten Have geschaad te hebben door op zijn Facebookpagina een openbaar bericht te plaatsen met de tekst: ‘Wat een rare week is dit! Aan de ene kant de euforische vreugde om Jeffrey Herlings zijn wereldkampioenschap en anderzijds het ongelofelijke gedrag van een gluiperige lafbek. Iemand die je jaren vertrouwd en beschermd hebt en waarvan je dacht dat het een vriend was.’

De tirade van Jolink ging nog langer door. Iets verderop in de tekst noemde Jolink Ten Have ook nog smeerlap. De tekst is alweer enige tijd geleden verwijderd van Jolinks Facebookpagina. Maar dat de band woest is op ex-roadie Wesley ten Have, is duidelijk.

Verdwenen drumstel

Ten Have was als vrijwilliger betrokken bij de beroemde Achterhoekse rockband. De ruzie is ontstaan omdat bij het opheffen van de studio in Haaksbergen een drumstel verdween. Dat drumstel dook later weer op toen het door iemand uit Achtmaal werd gekocht. Die man heeft nadat hij ontdekte van wie het drumstel was, deze teruggebracht naar Jolink.

Duidelijk is dat Jolink dacht dat Ten Have iets met het verdwijnen van het drumstel te maken had. Volgens manager Dick van Berkum van Normaal heeft de band ook aangifte gedaan, maar kwam het niet tot een veroordeling. ,,Omdat er niet genoeg bewijs was, die uitspraak hebben we net vorige week binnen gekregen’’, aldus Van Berkum. ,,Ze zeiden niet dat hij het niet heeft gedaan, maar dat er niet genoeg bewijs is.’’

Waarom de zaak tegen Jolink nu is ingetrokken, is niet helemaal duidelijk. De advocaat van Jolink wil er niks over zeggen en Wesley ten Have is onbereikbaar voor commentaar. Bennie zelf doet er ook het zwijgen toe ‘zolang de zaak nog onder de rechter is’, zegt hij per e-mail. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat alleen los dat de zaak is ingetrokken ‘voor nader onderzoek’.