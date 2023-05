Bennie Jolink fel tegen Farmers Defence Force: ‘Dat werkt alleen maar tégen de boeren’

Op de moeizame weg naar een landbouwakkoord spreekt de minister van Landbouw Piet Adema met natuur- en milieuorganisaties, provincies en boerenorganisaties. Ook Roy Meijer, voorman van de jonge boeren, was een van de belangrijkste gesprekspartners, tot woede van Farmers Defence Force (FDF). Want wie anno 2023 aanschuift bij de minister, wordt door delen van de boerenachterban met de nek aangekeken.

Quote Het wordt tijd dat de boeren hun hakken uit het zand halen Bennie Jolink, Zanger van de Achterhoekse boerenrockgroep Normaal

‘Schandalig!', stelt Bennie Jolink in zijn column in de Gelderlander. ‘En dit moet mij al lange tijd van het hart: ik ben tegen FDF en de methodes die zij hanteert. Al die protesten waarbij het halve land platgelegd wordt, spullen op snelwegen dumpen of in de fik steken. Dat werkt alleen maar tégen de boeren. FDF verspeelt zo de goodwill onder mensen voor boeren. Het brengt ons nergens. Het leidt bovendien af van de werkelijke discussie, waar het om moet gaan: zoeken naar een oplossing. Dat kan alleen als je samen in gesprek gaat.’

Emoties van huidige boeren

Jolink benadrukt in zijn column dat hij veel liefde voor het boerenleven heeft. ‘In die zin begrijp ik de emoties van de huidige boeren helemaal. Hun bestaan wordt aangevallen, boerderijen die al tientallen jaren in de familie zijn, worden ineens bedreigd. Ik vind dit het moeilijkste onderwerp om over te schrijven voor mijzelf én het grootste deel van de achterban, maar het wordt tijd dat de boeren hun hakken uit het zand halen. Want ja, er ís een stikstofprobleem. En ja, dat móet opgelost worden.’

De populaire Normaal-zanger geeft vaker zijn politieke mening. Zo heeft hij onlangs de tekst herschreven van de veertig jaar oude Normaal-hit De Boer is Troef, om de kritiek op Europa uit het lied te schrappen. De Boer is Troef kwam in 1983 uit en reikte tot de 14de plek in de Top40. Jolink verwachtte al dat niet alle boeren daar blij mee zijn, maar ‘ik slijm niet met fans’, gaf de rocker aan.

Lees de hele column van Bennie Jolink hier.