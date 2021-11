Benjamin verhuurt kippen: ‘In 95 procent van de gevallen krijgen we ze niet meer terug’

Van de kippenren, een handleiding, tot het voer (en zelfs het water als dat nodig is): met zijn bedrijf Huureenkip.nl levert Schelling aan huis álles wat nodig is om kippen in de tuin te houden. De nieuwe eigenaren kunnen vervolgens twee of drie maanden uitproberen hoe het bevalt om de kakelende dieren in de tuin te verzorgen. En via de app kunnen ze vragen stellen.