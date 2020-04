Ben jij ervaringsdeskundige? Help anderen voorbereiden op nieuwe job

Corona is nu al een ongekende schok, maar voor de arbeidsmarkt moet de ellende nog komen. Achter de voordeuren zijn velen van ons zo goed en zo kwaad als het kan aan het werk, maar er zijn ook veel mensen die niets kunnen doen. Zij maken zich zorgen over de vraag of het werk in hun sector later weer zal aantrekken en zo niet, wat ze dan moeten gaan doen. Wat eerst een zinvolle en rendabele activiteit was, hoeft dat straks niet meer te zijn. In de horeca bijvoorbeeld is de vraag of er nog een verdienmodel overblijft. De reisbranche is ook zo’n terrein waar je geen volledig herstel hoeft te verwachten.

Maar er is ook de andere kant van de medaille: de kantoortuin is bijvoorbeeld passé en slimme kantoorontwerpers zullen straks zeker in trek zijn. En ook bestelplatform Amazon stikt van de vacatures. Omdat deze crisis niet zozeer bedrijven maar hele sectoren treft, wordt het dringend zaak om ons voor te bereiden op hoe mensen de overstap naar een ander beroep kunnen maken. Nu is er al heel veel voorhanden. Er zijn omscholingsbudgetten, werk-naar-werkcoaches en nog veel meer – gelukkig. Maar het probleem is straks zo prangend dat we eenvoudiger moeten kunnen opschalen.

Samen met een groep onderzoekers en het UWV-kenniscentrum heb ik – vanuit mijn functie als onderzoeker aan de Erasmus School of Economics – een plan bedacht en voorbereid, maar uw hulp is daarvoor hard nodig! Om te begrijpen waarom, vraag ik u zich voor te stellen hoe lastig het voor uzelf zou zijn om de stap naar ander werk te zetten. Wie moet overstappen begint bij de vraag ‘wat kan ik? Wat zijn mijn taken nu, en welke algemene vaardigheden heb ik daardoor?’ Eerlijk zeggen: wie komt er veel verder dan ‘goed met mensen omgaan of stressbestendig zijn?’

Wat we straks van veel mensen gaan vragen, gaat nog een stap verder, namelijk: hoe kun je die vaardigheden inzetten in een ander beroep? Dat is nogal wat. Hoe kun je nou weten of je vaardigheden aansluiten op een beroep dat je niet kent? Bij praktische beroepen als kok kun je vast wel bedenken dat ‘goed overzicht houden’ en ‘tegen hoge tijdsdruk kunnen’ van pas komen, maar voor heel veel beroepen is dat eigenlijk niet te doen.

Om echt te helpen is het geven van informatie over alternatieve beroepen niet genoeg. Mensen hebben een voorbeeld nodig. Daarom is mijn vraag aan u: heeft u in het verleden een overstap gemaakt naar een ander beroep? Help dan mee door uw ervaring te delen via een korte video. De video, die u kunt maken met uw smartphone, is alleen te zien voor de mensen die straks zelf de stap moeten gaan maken naar een ander beroep. Ik heb een voorbeeldfilmpje (hieronder) gemaakt. Dit filmpje en meer informatie over het project is te bekijken op verruimjeblikopwerk.nl.