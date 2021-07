Ben jij de grootste Vuelta-kenner van Nederland?

In het Vuelta Wielerspel stel je een team van 20 renners samen. Hiermee scoor je elke etappe punten met hun etappe-uitslag én de positie in de klassementen. Ook scoor je punten met de eindklasseringen in die verschillende klassementen aan het einde van de Ronde. Behalve je team kun je ook elke etappe de top 3 voorspellen. Hiervoor is een apart klassement en telt niet mee in de algemene rangschikking.