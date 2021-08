Ben je gevlucht voor de taliban, krijg je hier te maken met een soort moderne reïncarnatie van de SS

ColumnÖzcan Akyol schrijft zes keer per week over wat hem bezighoudt. Linda Akkermans is met vakantie.

Het protest in Harskamp, waar vooral tieners zich hard maakten tegen de komst van een noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen, ontaardde in een regelrechte nazibijeenkomst. Ik kan me voorstellen dat die kwalificatie hard overkomt, maar ik heb een uur beelden bekeken, op websites en in Facebookgroepen, en kwam daar toch echt teksten tegen als ‘white power’, ‘eigen volk eerst’ en ‘Auschwitz open for Blacks’.

Het is makkelijk om te zeggen dat we de zorgen van de pubers goed moeten onderzoeken, maar wie racisme en brandstichting inzet om een punt te maken, valt niet serieus te nemen. Ik kan me ook niet onttrekken aan het idee dat deze jongens de gelegenheid misbruikten om eens lekker een avondje door te halen, ongetwijfeld een uitvloeisel van gesloten discotheken en allerlei festivals die niet doorgaan – coronaverveling.

Wat verder opviel, was dat de oproerkraaiers voor de kazerne slecht geïnformeerd waren. Een jongen verklaarde: ‘Wij zijn een dorp van 3500 man. Daar kunnen niet 800 mensen bij.’ Iemand was hem vergeten te zeggen dat het een tijdelijke locatie is. Ik vond het vooral lullig voor de Afghanen die mogelijk de beelden van de herrieschoppers te zien krijgen. Eerst moesten ze vluchten voor de bloeddorstige taliban, en hier krijgen ze te maken met een soort moderne reïncarnatie van de SS.

Quote Wie getraumati­seer­de mensen intimi­deert, is zelf de extremist voor wie hij zegt te vrezen

De burgemeester van Ede schaamt zich voor wat er gebeurde. Dat is begrijpelijk. Ik vroeg me tegelijkertijd af of er niets was geleerd van de vluchtelingencrisis van 2015, toen gemeentes die slecht met hun bewoners communiceerden ook te maken kregen met onlusten. Misschien is kennisoverdracht sowieso het grootste probleem in deze kwestie. Hebben de Harskampse hooligans ooit geleerd wat er destijds in Auschwitz gebeurde? Snappen ze dat wij ook een aanzienlijk aandeel hebben in de chaos in Afghanistan?

Ik weet nu al welke tegenwerpingen hierop zullen volgen. ‘Maar zij krijgen voorrang bij sociale huurwoningen.’ Een groot en serieus probleem. En toch is het goed om uit te leggen dat niet ‘de buitenlanders’ die verziekte markt hebben gecreëerd, maar grote woningbouwcoöperaties, huisjesmelkers en kabinetten met de verkeerde prioriteiten.

Het blijft kortom een grote uitdaging om met elkaar te praten. Wie getraumatiseerde mensen intimideert, is zelf de extremist voor wie hij zegt te vrezen. Het is te hopen dat de dominee en een aantal ouders dit aan de jongeren zullen uitleggen.

