Bemanning Gronings schip gekidnapt door Afrikaanse piraten

Losgeld

Het was de kapers niet om het schip of de lading te doen, maar om het gijzelen van bemanningsleden in een poging losgeld te krijgen. Vanochtend werd het drama pas in volle omvang duidelijk toen er kort contact was met de Rapide. ,,Er is nog geen contact geweest met de kidnappers.''

ForestWave heeft enkele tientallen schepen in de vaart, maar had nog nooit te maken met een gijzeling of kaping. ,,We weten wel dat het aantal incidenten in die wateren stijgt. Hoe de kaping in zijn werk ging, weten we nog niet. We hebben maar heel kort contact gehad met de twee achtergebleven bemanningsleden.''