Beluister hier aflevering 4 van ‘In de ban van Rian’: De hacker en de oud-minister

Vrouwen juichen Spaanse ‘zomerlijf'-campagne toe: ‘Dikke mensen moeten altijd iets harder werken’

De Spaanse overheid is een campagne begonnen om vrouwen in alle soorten en maten aan te moedigen vooral ook naar het strand te gaan. Zou het ook iets voor Nederland zijn? Deze vrouwen juichen het toe. ,,Ik zou me minder eenzaam voelen.”

30 juli