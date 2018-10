Beloning van 15.000 euro voor gouden tip twee keer neergeschoten Zaandammer

Video Dollemans­rit woonwijk was achtervol­ging na aanrijding, zegt bestuurder

17 oktober Autohandelaar Fikri was afgelopen vrijdag betrokken bij een dollemansrit op de Lessinglaan in Utrecht. Voor het oog van een dashcam scheurde hij in zijn VW achter een busje aan. ,,Hij reed me aan en smeerde hem.’’