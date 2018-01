Belegger van koninklijk geld verdacht van fraude

Tienduizenden reizigers de dupe, pas in 2020 windschermen bij hsl

7:58 Zo'n 24.000 treinreizigers zijn afgelopen storm gedupeerd doordat er nog geen windschermen staan bij de brug over het Hollandsch Diep. Problemen met wind zijn al in 2005 geconstateerd. Toch staan windschermen er pas in 2020.