Belasting op spaargeld straks over wat je er écht bij hebt gekregen

Na jaren van kopzorgen en tegenslagen heeft staatssecretaris Marnix van Rij (CDA, Fiscaliteiten) eindelijk een ei gelegd over hoe het verder moet met de belasting op vermogensgroei (of -krimp).

Van Rij moest namelijk op zoek naar een nieuw systeem, ter vervanging van de oude ‘spaartaks’. Daar zette de rechter al bij de start van dit kabinet een streep door. De Belastingdienst hanteerde namelijk een lager tarief voor spaargeld en een hoger tarief voor beleggingen. Het ging mis op het punt dat spaarders ook belasting moesten betalen over veronderstelde beleggingen, ook al hadden ze geen cent in aandelen gestopt. Door die fictie zette de rechter een streep.

Het nieuwe stelsel combineert straks twee soorten heffingen. Het gaat om een vermogensaanwasbelasting en - het luistert nauw - een vermogenswinstbelasting.

Over spaartegoeden, aandelen en obligaties wordt straks jaarlijks belasting betaald over het rendement. Dus op 1 januari wordt bekeken wat de stand van zaken is, en een jaar later weer. Over het verschil, of de winst dus, wordt belasting betaald. En wat ook nieuw is: als er verlies is, mag je dat later verrekenen als de waarde later juist weer stijgt.

Dit systeem geldt voor de meeste Nederlanders: 40 procent van alle ‘belastingplichtigen’ heeft alleen maar spaargeld, nog eens 20 procent heeft ook aandelen of obligaties. Deze variant is de gemakkelijkste en eigenlijk zoals Van Rij het hele stelsel had willen vormgeven. Maar dat bleek toch niet mogelijk.

Verkocht

Want over de winst van beleggingen in kleinere (familie)bedrijven of een tweede huis wordt pas belasting betaald als dat bezit wordt verkocht. Het probleem is namelijk dat de burgers met zulke belangen het geld niet direct ter beschikking hebben. Vaak zit het immers in stenen, bijvoorbeeld, een huis of een bedrijfsgebouw. Over dat bezit is moeilijk belasting te betalen, het is immers niet liquide. Straks komt de fiscus dus pas aankloppen, als er wordt verkocht.

Voor de vakantiewoning voor eigen gebruik is nog iets anders bedacht, namelijk: een vast percentage belasting per jaar, vergelijkbaar met het eigenwoningforfait. Daarbij wordt gekeken naar de WOZ-waarde. Het percentage dat daarover straks wordt betaald, moet nog worden vastgesteld.

Let wel: dit is het voorstel van het demissionaire kabinet. Of dit ook daadwerkelijk wordt ingevoerd is aan een volgend kabinet. De inschatting op het ministerie van Financiën is dat als er in maart een nieuw kabinet is, het stelsel vanaf 2027 een feit zou kunnen worden.

Schatkist

De ambtenaren op dat departement denken dat een volgend kabinet niet één-twee-drie een betere wet kan bedenken, maar het plan zou dus nog aangepast kunnen worden. Bovenal is er nog geen percentage afgesproken voor de heffing op bijvoorbeeld spaargeld. De komende jaren loopt het tarief al op van 32 procent over een fictief rendement nu, naar 35 procent. Het nieuwe plan zou de schatkist overigens wel hetzelfde moeten gaan opleveren, zo wijzen eerste berekeningen uit.

Een volgend kabinet zal ook haast willen maken met de wet. Nadat de Hoge Raad een streep zette door de oude regeling, moest snel een tijdelijke heffing worden bedacht. Die levert de Staat momenteel veel minder op en kost het ministerie elk jaar bijna 400 miljoen euro.

Overigens staat deze wet nog los van de discussie over een aparte vermogensbelasting. Onder meer GroenLinks-PvdA willen vermogens vanaf 100.000 euro (of 200.000 euro voor stellen) nog apart belasten. Van 1 procent over vermogens tot 500.000 euro tot 5 procent voor vermogens boven 5 miljoen euro. Dat zou de vermogensverschillen in Nederland moeten verkleinen, terwijl ‘kleine spaarders’ zo worden ontzien.

