‘Belangrijk moment voor de bikkels van de krant’

Christine Bruggink (56) en Erik de Bruin (55) brengen al zeker zes jaar lang samen de krant rond. Het ‘bezorgechtpaar’ uit Hengelo reed lange tijd de zogeheten buitenroute en stopte bij honderden boerderijen ochtendkrant Tubantia in de bus. Sinds een aantal maanden is hun werkterrein niet langer de polder, maar Oldenzaal. ,,Het afgeven van een persoonlijke nieuwjaarsgroet is voor ons het mooiste moment van het jaar. Je voert de leukste gesprekken.’’

Elke ochtend staan Christine en Erik om 4.00 uur op en springen ze in de auto richting het depot in Oldenzaal. ,,Rond kwart voor vijf krijgt de eerste van ruim 300 abonnees de krant in de bus. Na zo'n drie uur lopen zijn we klaar. In het begin was het vroege tijdstip behoorlijk wennen, maar nu vinden we het alleen maar fijn. Ik kan het zelf prima combineren met met mijn andere baan als postbode. 's Morgens de krant, 's middags de post’’, vertelt Christine.

Spannend

Vanaf maandag 16 december brengen Christine en Erik, net als al hun collega's, de jaarlijkse nieuwjaarsgroet langs in de vorm van een kaartje. ,,Deze keer is het voor ons extra spannend, aangezien we voor het eerst aanbellen in onze nieuwe wijk. Het mooie van de kaartjesactie is niet alleen dat je een extraatje krijgt, maar dat je een praatje maakt met de abonnees. Ze krijgen een gezicht en andersom is het ook handig als ze weten wie hun krant door de bus duwt.’’

De bewoners van het buitengebied waren altijd gul voor hun twee bezorgers. ,,De meesten kenden we goed aangezien ze ook al zo vroeg aan het werk waren. In woonwijken is het een stuk rustiger om vijf uur 's morgens. Ook de honden slapen nog.’’ De meeste mensen geven geld, maar sommigen overhandigen ook een kaartje met een persoonlijk bericht. ,,We hebben het zelfs meegemaakt dat er een kaartje op de brievenbus was geplakt met een touwtje eraan. Dat touwtje leidde ons naar een grote kerststol. Dan voel je je echt gewaardeerd.’’

Mathijs Strobel, regiomanager bij DPG Media (uitgever van deze krant) laat weten dat het overhandigen van de kaartjes een belangrijk moment is voor alle bezorgers. ,,Zeker in deze tijd van het jaar valt het niet altijd mee om in weer en wind de krant rond te brengen. Bikkels zijn het.’’