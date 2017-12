Belager Joods restaurant is 'zorgelijk verward' maar hoeft nog niet de cel in

Live twitterDe Palestijn die 7 december de ruiten van een Joods restaurant insloeg, heeft zichzelf in gesprekken met de reclassering een 'vulkaan die op uitbarsten staat' genoemd. De rechtszaak tegen hem is vandaag geschorst om 'de zorgelijke toestand' van de man te laten onderzoeken. De reclassering vreest dat hij opnieuw in de fout zal gaan. Verslaggever Cyril Rosman twittert live mee.

De rechtbank heeft besloten tot een voorwaardelijke hechtenis. Saleh A. mag dus voorlopig naar huis, maar wordt meteen vastgezet als hij de fout ingaat. Ook moet hij meewerken aan psychologisch onderzoek. Hij moet bereikbaar blijven en mag niet in de buurt van het restaurant komen. Over enkele maanden zal de rechtszaak dan worden hervat.

De 29-jarige Palestijn Saleh A. reageerde donderdag 7 december voor de deur van restaurant HaCarmel in Amsterdam zijn frustraties af over het feit dat de Amerikaanse president Trump Jeruzalem had erkend als hoofdstad van Israël. Voor veel Palestijnen een onverteerbare gebeurtenis.

Paranoïde

De verdachte maakte een uiterst verwarde indruk in de rechtbank. De reclassering wil extra onderzoek naar Saleh A. om de kans op herhaling te kunnen inschatten. De reclassering is bang dat hij paranoïde is en opnieuw in de fout zou kunnen gaan.

Volledig scherm Het joodse restaurant HaCarmel, waar een man uit Syrië een ruit insloeg nadat Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël had uitgeroepen. Foto: Robin Utrecht

Volgens Willem van Vliet, advocaat van Saleh A., bedoelt zijn cliënt met 'vulkaan op uitbarsten' dat er veel woede in zijn hoofd zit. Maar niet dat hij vaker geweld wil gebruiken. ,,Hij heeft ook verklaard dat dit nooit meer gaat gebeuren.'' De advocaat wilde de zaak liever vandaag afhandelen.

Saleh A. zegt zelf over de 'aanslag' die hij pleegde: ,,Deze zaak is afgelopen. Het was een boodschap.'' Maar hij zegt - via zijn tolk - ook dat er 'een tweede stap' volgt maar wil niet zeggen welke. ,,Dat merken jullie vanzelf.'' Toch zweert hij 'op de koran' dat hij nooit meer zoiets zal doen. De rechters hadden moeite hem te volgen. Zijn toestand wordt zorgwekkend genoemd.

Strijdbaar

Saleh A. sloeg met knuppel de ruiten in terwijl agenten in de buurt waren, en nam een Israëlische vlag mee. HaCarmel was op dat moment gesloten. Vader Sami en zoon Daniel Baron van het restaurant reageerden woest op de vernieling. Zij zien de actie van de Palestijn als terrorisme. Zij willen dat hij daarvoor wordt vervolgd. Ook lieten ze strijdbaar weten zich nooit te laten verjagen. Ze waren vandaag ook bij de rechtszaak aanwezig.