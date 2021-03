Bekijk hier de uitslagen van de verkiezingen, laatste prognose 18.20u

UPDATEDe stembureaus zijn gesloten, Nederland heeft gestemd. Check hieronder hoe alle partijen het hebben gedaan. Bekijk bovenaan dit artikel in onze verkiezingstool hoe er bij jou in de buurt gestemd is.

VVD

De VVD boekt een historische zege: voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is een politieke partij vier maal achtereen de grootste met 35 zetels, volgens de laatste prognose van het ANP. Alle reden voor premier Mark Rutte om van de bank te springen.

D66

D66 maakt zich na vier decennia los van de vloek dat regeringsdeelname de democraten altijd enorm zetelverlies oplevert. Sigrid Kaag, de kersverse lijsttrekker met een verhaal van ‘nieuw leiderschap’ en de belofte van ‘meer vrijheden in coronatijd’, weet de partij naar mogelijk het hoogste zetelaantal ooit te brengen. De partij staat nu volgens de laatste prognose op 23 zetels.

Forum voor Democratie

Met zijn corona-relativeringen lijkt Thierry Baudet acht zetels te hebben vergaard. Dat is zes meer dan het huidige aantal van twee. Daarmee lijkt Forum voor Democratie een van de grote winnaars van deze verkiezingen. Toch blijkt na alle controverse rond Forum voor Democratie ook een groot deel van de aanhang afgehaakt.

CDA

Hij wilde uitkomen ‘aan de goede kant van de dertig zetels’, maar het CDA van Wopke Hoekstra lijkt aan de verkeerde kant van de twintig te belanden. Na 88 procent van de stemmen geteld, toont ANP een belabberd resultaat voor het CDA: vijftien zetels (min vier). Het virtuele ‘Wopke-effect’ is compleet verdampt.

PVV

Geert Wilders werd afgeschreven na de opkomst van Forum voor Democratie, maar hij werkte met zijn PVV aan wederopbouw en lijkt zeventien zetels te gaan krijgen, een verlies van drie plekken. Hoe dan ook lijkt hij – weer - veroordeeld tot een rol aan de zijlijn.

GroenLinks

GroenLinks lijkt af te stevenen op een forse verkiezingsnederlaag. De partij van Jesse Klaver houdt mogelijk maar acht van de huidige veertien zetels over. Klaver wilde juist dat record uit 2017 verbreken.

PvdA

De PvdA boekt onder lijsttrekker Lilianne Ploumen geen winst: de partij blijft steken op negen zetels. Daarmee is het de PvdA niet gelukt uit de as te herrijzen na de historische verkiezingsnederlaag van 2017.

Volt

Een heuse Europese primeur: Nederland is het eerste land waar Volt lijkt door te dringen tot het nationale parlement. Volgens de prognose komt de pan- en pro-Europese partij uit op drie zetels. En dat voor een partij waarvan de meeste Nederlanders een paar maanden geleden nog nooit hadden gehoord.

ChristenUnie

De ChristenUnie lijkt na zijn regeringsdeelname met gelijk te blijven. De partij blijft volgens de prognose van op vijf zetels, na vier jaar meeregeren en een wat fletse verkiezingscampagne.

SP

Ooit was de SP in de peilingen de grootste partij van Nederland, maar in keiharde Kamerzetels zakt de Socialistische Partij steeds verder weg. Gisteravond ging dat zelfs met een forse klap en lijkt de partij van de huidige veertien zetels er nog eens vijf kwijt te raken. ,,Ik denk dat veel mensen denken: hoe kan dit nou?” De partij lijkt op zoek te moeten naar een nieuwe strategie.

50Plus

Dat 50Plus zetels zou inleveren, was door de peilingen voorspeld. Maar dat Liane den Haan volgens de prognose slechts één zetel weet binnen te slepen, is voor de nieuwe lijsttrekker een bittere pil. Haar vooruitzichten in de ruziënde partij zijn onzeker.

PvdD

De Partij voor de Dieren (PvdD) hoopte vooraf openlijk op acht tot zelfs tien zetels, het worden er voorlopig zes. Toch heerst er grote tevredenheid bij de partij die niet lang geleden boegbeeld Marianne Thieme zag vertrekken en kampte met intern gedoe.

Bij1

Sylvana Simons lijkt erin geslaagd haar felbegeerde Kamerzetel te veroveren. Haar partij Bij1 stond in de exitpolls op één zetel, ging daarna terug naar nul zetels, maar in de laatste prognose verovert Simons er toch één. Ze reageert opgelucht. De voormalige tv-presentator zegde haar zetel in de Amsterdamse gemeenteraad op om het parlement in te gaan.

Denk

Migrantenpartij Denk stevent af op drie zetels. De partij van Farid Azarkan had er drie en rekende juist op winst. De partij zelf houdt nog wel slagen om de arm, omdat de exitpolls er in hun geval naast kunnen zitten vanwege de moeilijker te peilen achterban.

SGP

Al sinds de verkiezingen van 2017 wordt bij de SGP gehoopt, nee, gebeden voor de historische vierde zetel. Het zou een record zijn, nog nooit in haar 103-jarig bestaan haalde de partij zoveel zetels. Op basis van de de prognose, die drie zetels voorspelt, lijkt het ook dit keer niet te zijn gelukt.

BBB

Caroline van der Plas uit Deventer kan haar geluk niet op. De lijsttrekker van BoerBurgerBeweging kan naar Den Haag. Haar partij staat op één Tweede Kamerzetel in de exitpolls en de laatste prognose. ,,Ik ben echt ongelofelijk blij.’’

JA21

De vraag was niet meer óf, maar met hoeveel zetels JA21 de Tweede Kamer binnenstormt. Afgaande op de prognose worden dat er liefst drie. Het betekent dat Joost Eerdmans zijn rentree maakt in de landelijke politiek na eerdere avonturen met de LPF, EénNL en Forum voor Democratie. Bij die laatste partij stond hij op de kieslijst voor de Tweede Kamer totdat de bom eind vorig jaar barstte vanwege racistische apps in een appgroep van Forum.

