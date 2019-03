Bekijk de kaart: dit is het leefgebied van wolven op de Veluwe

Loopt de wolf straks door Apeldoorn?

Volgens Eva Calicher van de Provincie Gelderland is de kans echter klein dat een van de twee wolvinnen daadwerkelijk door Apeldoornse wijk De Maten of de winkelstraat van Epe zal paraderen. ,,Maar we kennen allemaal het filmpje van Bennekom. Bovendien: aan de westkant van Apeldoorn lopen bebouwing en bos in elkaar over. Een duidelijke scheidslijn waarvan de wolf gaat denken: ‘hé, hier mag ik niet over’, is niet te trekken. De kaart is niet zwart-wit en zegt weinig over de kans dat je de wolf op een bepaalde plek kunt aantreffen.’’