Bekende familiecamping krijgt volop negatieve recensies: ‘Was geweldig, tot de overname’

Drama door fikse huurachter­stand: corporatie mag moeder met drie kinderen van rechter op straat zetten

Een alleenstaande moeder met drie jonge kinderen in Almelo kan de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Ze loopt daardoor een fikse huurachterstand op. De woningcorporatie stapt naar de rechter om het gezin te kunnen uitzetten. Die stemt daarmee in. Al is het niet de bedoeling dat de onfortuinlijke vrouw met haar kroost daadwerkelijk op straat komt.