Bekende boerenactivist (30) zat in trekker die levensgevaarlijke situatie veroorzaakte

Bij het uit de hand gelopen boerenprotest in Groningen is Arjen Schuiling, een van de bekendste boerenactivisten van Nederland, vandaag betrokken geraakt bij een levensgevaarlijk incident. Schuiling zat als bijrijder in een tractor die diverse hekken omver ramde en bijna een fietser omver reed. De organisator van het Malieveldprotest betuigt spijt. ,,Ik had uit moeten stappen of eerder in moeten grijpen”, zegt hij tegen deze nieuwssite.

Fietsers en voetgangers op de Vismarkt in Groningen moesten vanmiddag in allerijl een stap opzij doen om de rondvliegende hekken te ontwijken. De bestuurder van de tractor - een jonge boer - kwam vanaf de Grote Markt aanrijden en reed op twee plekken op de Vismarkt de hekken omver.

De hekken belandden met een flinke smak op het fietspad, waar op dat moment een aantal fietsers en voetgangers voorbijkwam. Dat loopt echt net goed af, in het bijzonder voor één fietser die bijna een hek tegen zich aan kreeg.

‘Ik zei nog: doe het rustig!‘

De 30-jarige Arjen Schuiling, in het dagelijks leven akkerbouwer en paardenpensionhouder, was tot begin deze maand nog bestuurslid van Farmers Defence Force (FDF) maar opstapte uit onvrede over de koers van deze beweging. Hij geeft toe dat hij als bijrijder in de tractor zat. ,,Dit had nooit zo gemoeten”, erkent de Drentse akkerbouwer . ,,Ik zei vlak vóór het eerste hek nog tegen de bestuurder: denk eraan, doe het rustig. Doe het langzaam. Dat deed hij niet. Bij het tweede hek zei ik hetzelfde, maar wat doet hij? Hij geeft gas bij! ‘Stoppen!’, schreeuwde ik. ‘Stoppen!’”

Schuiling neemt het de bestuurder van de tractor kwalijk dat hij niet naar hem luisterde. Spijt dat hij in het voertuig is gestapt, heeft hij niet. ,,Kijk, van die hekken vind ik het niet eens zo erg. Het zijn maar hekken en dat wordt netjes door mij afgehandeld. Maar dat die fietser bijna geraakt werd, dat vind ik echt verschrikkelijk. Tegen hem wil ik wel graag mijn excuses aanbieden. Ook de bestuurder heeft dit allemaal niet gewild.”

Kritiek

Na het incident is Schuiling overladen met negatieve reacties. Ook Farmers Defense Force, waar Schuiling tot voor kort bestuurslid was, distantieert zich van de actie. ,,Dit is niet onze insteek, het moet wel veilig blijven”, laat een woordvoerder weten.

Saillant detail is dat Schuiling begin deze maand nog riep dat hij geen verharding van het boerenprotest wilde en hoopte dat het ‘voorlopig rustig zou blijven’. ,,Nederland houdt van de boeren, laten we dat alsjeblieft zo houden. Het is nu tijd om te praten met de politiek om echt wat te bereiken”, zei hij tegen deze site. Dat hij nu wordt bekritiseerd vanwege zijn actie in Groningen, zegt hij te begrijpen.

,,Ik snap heel goed dat de mensen boos zijn. Ik had eerder in moeten grijpen of uit moeten stappen om een signaal aan de bestuurder af te geven, maar dat heb ik niet gedaan.”

Reactie minister

Minister Carola Schouten (Landbouw) noemt het geweld dat protesterende boeren in Groningen hebben gebruikt ‘onacceptabel’. Boeren hebben volgens haar het recht om te demonstreren maar dan moeten zij zich wel aan de wet houden.

,,Geweld kan nooit een oplossing zijn. We moeten met elkaar in gesprek blijven”, aldus de bewindsvrouw. Naast de actie met de trekker, bestormden boze boeren vanmiddag ook het Groningse provinciehuis. Zij forceerden de deur met een tractor.

Ook het Groningse provinciebestuur veroordeelt het geweld van de boeren. ,,Met geweld of dreigen met geweld kun je je zin niet krijgen”, zei René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Volgens Paas begon de demonstratie op een hele goede manier. ,,We hadden de koffie en zelfs koek klaarstaan”, zegt Paas. ,,Later begon een klein clubje te intimideren. Een aantal ging daarna over de grens. Zo ga je niet met de overheid om. Zo hoort het niet en zo werkt het niet in een democratie. Het gebruiken van geweld was onaanvaardbaar.”