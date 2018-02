Bekend Nederland vol verdriet en weemoed na overlijden Mies Bouwman

Bij de De Wereld Draait Door werd direct aan het begin van het programma veel aandacht geschonken aan het overlijden. ,,Morgen maken we een eerbetoon aan haar. Daar is nu helaas de tijd niet voor", vertelt presentator Matthijs van Nieuwkerk. In oktober 2016 was Bouwman nog te gast bij DWDD bij een speciale uitzending over 65 jaar televisie.

Freek de Jonge, die snel de auto in sprong om aanwezig te kunnen zijn bij het programma, zei onder meer dat Mies een ongelooflijk voorbeeld is geweest voor het hele volk. ,,Ze was een moeder. Voor haar kinderen, maar ook voor veel andere mensen."

De Jonge en Bouwman waren goed bevriend. ,,Zoals zij is omgegaan met haar bekendheid. Hoe ze is omgegaan met het werk, en hoe ze de balans wist te vinden tussen werk en haar gezinsleven. Dat is onwaarschijnlijk knap. Een fenomenaal mens. De manier waarop ze het leven verlaten heeft, dat is een hele kunst. Ze kon vanmorgen haar bed niet uitkomen, heeft haar dochter gebeld en ze zijn naar het ziekenhuis gegaan. Toen werd al snel duidelijk dat ze haar krachten verloor. Haar overlevingskansen namen af. Ze wilde graag thuis sterven, en is toen met de ziekenwagen naar huis gebracht. Daar is ze overleden", vertelt De Jonge erg geëmotioneerd.

De Jonge blikt ook terug op het huwelijk van Bouwman met haar man Leen. ,,Dat was geweldig om naar te kijken. Ze waren altijd stralend en positief samen. Samen hebben ze enorme stappen gezet." Afgelopen donderdag sprak De Jonge Mies voor het laatst. ,,Wat ze zei ga ik niet vertellen. Dat is te persoonlijk."

'Dag lieve Mies. Ik ga je lieve briefjes en wijze woorden missen. Dank voor alles', schrijft Angela Groothuizen op Instagram. Henny Huisman denkt terug aan de laatste keer dat hij Mies zag, afgelopen kerst. 'Wat een televisiegrootheid hebben we verloren, dag lieve, leuke Mies', schrijft hij.

Ook documentairemaker Michiel van Erp noemt haar ,,een bijzonder aardig iemand". Presentator Martijn Krabbé is vol lof op Twitter: ,,Allerliefste geweldige Mies. Je was een groot voorbeeld. Maar voor mij vooral zo lief en altijd met zoveel interesse. En je zag alles! Ik zal je vreselijk missen." Robert ten Brink reageert geschrokken: ,,Dank voor een leven lang inspiratie en jouw nuchtere kijk op ons prachtige beroep."

Televisieproducent John de Mol noemt de overleden presentatrice Mies Bouwman een vakvrouw die het amusement op televisie heeft geïntroduceerd. ,,Mies Bouwman is de grondlegger van het amusement op de Nederlandse televisie", zegt de topman van Talpa. ,,Zij heeft de afstand tot het medium enorm verkleind en in feite weggenomen. Mies was een vakvrouw van haar kruin tot aan haar tenen. Wat een gemis!"

Met het overlijden van Mies Bouwman is de 'koningin van de Nederlandse televisie overleden', aldus premier Mark Rutte. ,,Geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid maar tot het einde scherpzinnig als altijd. Nederland zal haar ontzettend missen." Rutte laat weten 'geschrokken en bedroefd van het nieuws' te zijn.

Nederland verliest een van zijn allergrootste tv-iconen, die aan de wieg van de Nederlandse televisie heeft gestaan. Dat zegt Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. ,,Miljoenen Nederlanders genoten van haar in spraakmakende programma's zoals In de hoofdrol, Eén van de acht, Mies en scène en Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Met de eerste inzamelingsactie op radio en tv, het 23 uur durende Open Het Dorp, bracht zij Nederland bij elkaar¨, zegt de topvrouw van de NPO. ,,Zij was als veelzijdige vakvrouw voor en achter de schermen de onbetwiste koningin van de Nederlandse televisie."

,,De betekenis van Mies Bouwman voor de Nederlandse televisie is onbeschrijflijk groot", zegt interim-directeur Marc Adriani van BNNVARA. ,,Samen met haar echtgenoot, wijlen regisseur Leen Timp, maakte Mies in de periode van begin jaren 60 tot en met 1973 legendarische VARA-titels als het spelprogramma Eén van de acht, het interviewprogramma Mies en scène en het veelbesproken satirische programma Zo is het toevallig ook nog 's een keer. Voor zowel Eén van de acht als 'Zo is het...' mocht ze een Televizier-Ring in ontvangst nemen. BNNVARA gedenkt Mies Bouwman als een gedreven vakvrouw, als een betrokken programmamaker en bovenal als een aimabel mens. Mies Bouwman werkte van 1963 tot 1973 bij de VARA.

,,Klein van gestalte, maar een grote persoonlijkheid." Zo reageert burgemeester Hans van der Pas op het overlijden van 'de bekendste inwoner van zijn gemeente Rhenen', Mies Bouwman. Zij woonde in Elst, dat onderdeel is van Rhenen. ,,Heel verdrietig nieuws", aldus Van der Pas op zijn Facebookpagina. ,,Een gewone bijzondere vrouw met het hart op de goede plaats."

Studio Sport-presentator Tom Egbers haalt ook een anekdote over een programma van Mies naar boven op Twitter. ,,Bij ons in de straat woonde een vrouw die Een van de Acht won. Ze onthield van de lopende band: een papegaai in een kooi. Twee dagen later stond die kooi met papegaai, die dus echt op televisie was geweest, gewoon voor het raam van haar huis. Een wonder. #Mies"

Musical-acteur William Spaaij, plaatst op instagram een foto uit vroegere tijden. 'Even heel erg stil van. Wat een icoon. Dank je wel voor alles Mies!' Rob de Nijs is in shock.

Gerard Joling deelt een foto samen met de overleden tv-icoon. ,,Mies Bouwman helaas overleden, heel veel sterkte voor haar familie, enorm fijn dat ik haar meerdere malen heb mogen ontmoeten", schrijft hij daarbij.

Ook in Vlaanderen maakt het nieuws van haar overlijden indruk. Alle Vlaamse kranten berichten over het overlijden van het Nederlands tv-icoon. NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch, geboren in Belgie, twittert dat een stukje van zijn jeugd vandaag is overleden. 'De grote dame van de Nederlandse televisie die ook aan Vlaanderen toonde wat goede en respectvolle tv was.'

Jochem Myjer schrijft op Facebook: ,,Mies Bouwman. Een televisie-legende van een ander generatie. Waar mijn generatie opgroeide met Linda de Mol, groeiden mijn ouders op met haar.

Ooit deelde ik als jonge cabaretier een kleedkamer met haar. Wat een charisma, maar bovenal wat een lieve vrouw was het. Ze wist je meteen op je gemak te stellen. Dat zijn de fijnste mensen.

Een paar jaar later had ik de eer om uit haar handen de AndrévanDuin-comedy-Award te krijgen. Na afloop feliciteerde ze mij. ‘Weet je nog dat we ooit een kleedkamer gedeeld hebben’ zei ze.