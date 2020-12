Bejaarde vrouw nog in het ziekenhuis na aanslag Poolse super, mogelijke dader op beeld

‘Albert Heijn van Polen’

Bierdronka is een grote keten in Polen en krijgt ook steeds meer vestigingen in Nederland. Alleen al in Oost-Brabant zitten er vijf winkels. Ze worden - net als veel andere Poolse supers in Nederland - gerund door mensen met een Koerdische achtergrond. Biedronka betekent lieveheersbeestje in het Pools en is in Polen een begrip als de Albert Heijn hier.