Begrijpen waar racisme vandaan komt, begint met leren over dat schaamtevolle verleden van Nederland

Nu de Black Lives Matter-demonstraties voorbij zijn, is het de vraag hoe het racismedebat verder gevoerd gaat worden. Welke stappen worden er ondernomen? De Tweede Kamer deed vorige week een halfslachtige poging een debat over racisme te voeren, maar dat bracht ons allemaal geen steek verder.



Ik kan me voorstellen dat u misschien ook worstelt met uw rol in dit alles. Ben ik racistisch? Wat is institutioneel racisme? En wat kan ik eraan doen?



Ik weet inmiddels waar u kunt beginnen. Bij een podcast over ons slavernijverleden. Ik weet niet hoe oud u bent, maar ik ben van de generatie die op de middelbare school echt bedroevend weinig leerde over dat onderwerp. Als het over de VOC of de WIC ging, dan sprak de docent over de handel in kruiden en specerijen en over de grote welvaart die Nederland daarmee vergaarde.