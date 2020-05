Begrafenis in Zierikzee omgeven door geruzie, familie woedend op gemeente

Peiling: we houden ons minder goed aan de coronare­gels

19:51 We houden ons minder goed aan de coronaregels, zo blijkt uit een peiling van deze website. Bijna 35 procent van de respondenten zegt inmiddels een van de maatregelen te hebben losgelaten, zo'n 90 procent ziet bij mensen in de omgeving een lichte tot sterke verslapping. En juist dat laatste is gevaarlijk volgens Rick van Baaren, hoogleraar Gedragsverandering en Maatschappij. ,,Wat anderen doen, is sterk bepalend voor ons eigen gedrag. We zijn gewoon kuddedieren.”