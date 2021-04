Begin van de ochtend dichte mist en code geel na heldere nacht

Een strook van dichte mist zorgde vanochtend voor beperkt zicht in het midden van het land. In meerdere provincies was daarom code geel afgegeven. De mist trekt in de loop van de ochtend weg; daarna wordt het warm met temperaturen die oplopen tot zo'n vijftien graden Celsius.

,,We zien nu de dichtste mist in de provincie Utrecht, in de Betuwe in Gelderland, en in een deel van Brabant”, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,In Zuid-Holland en Friesland hangt ook nog wat, maar het is vooral de strook van Utrecht tot Breda.” Daar is het zicht maximaal 90 meter.

Mist trekt weg

De mist trekt in de komende uren weg. ,,Uiterlijk tegen de middag zal het overal waarschijnlijk verdwenen zijn. De zon is vrij krachtig namelijk.” Wordt het dan ook een zonnige dag, als de mist is verdwenen? ,,Er komt vanuit het oosten wel wat bewolking. De zon zal zeker te zien zijn, maar strakblauw wordt het niet.”

De rest van de dag wisselen zonnige momenten en flinke wolkenvelden elkaar af. In het oosten kan later vandaag ook nog een enkele bui vallen. Wel is het een zachte dag, met middagtemperaturen die rond de vijftien graden liggen. Dat geldt ook voor de komende dagen.

Een smalle strook met mist: waarom eigenlijk?

Waarom ontstond er eigenlijk juist in die strook van Utrecht tot Breda dichte mist? Dat komt door twee wolkengebieden: één boven het westen van Nederland, en één boven het grensgebied met Duitsland.

Van Bernebeek: ,,Daartussenin is het de hele nacht helder geweest. Juist in die opklaringen, en waar de wind het minste was, is de mist ontstaan. Dat is het meeste gunstige gebied daarvoor.”

Voor de vorming van mist zijn namelijk opklaringen nodig, en een lage temperatuur, zodat in de lucht aanwezig vocht gaat condenseren. ,,De temperatuur moet het dauwpunt bereiken. Dat kan in dit soort nachten alleen als het afkoelt, en dat gebeurt alleen als het helder is.”

Naast kou en een hoge luchtvochtigheid is ook de afwezigheid van wind een vereiste voor het ontstaan van mist. En vannacht was het in de betreffende contreien windstil.

Woensdag weer kouder

Woensdag wordt het weer kouder. ,,Dan hebben we opnieuw wind uit het noorden, en dan gaat de temperatuur omlaag. Eind van de week blijft de temperatuur steken op graad of tien, elf.” Zo koud als vorige week zal het niet worden, maar in de nacht kan het nog licht vriezen.

Dat gebeurde ook vannacht op verschillende plekken in het land. ,,Op sommige plaatsen was het vannacht kouder dan min 2. In het Gelderse Deelen was het 2,3 graden onder nul, de koudste plek van Nederland afgelopen nacht.” In het Groningse Eelden, Herwijnen (Betuwe) en het Brabantse Gilze en Rijen was het -2.