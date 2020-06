Beeldje gestolen van kindergraf in Haaksbergen: ‘Zet het terug, desnoods voor deur politiebureau’

Racisme? ‘Dit land heeft de vingers in de oren gestopt en sluit liever de ogen’

16:20 Natuurlijk is er in Nederland ook racisme, zegt cultureel antropoloog en schrijver van Mijn ontelbare identiteiten Sinan Çankaya. ,,Maar ontkenning van racisme is een constante in Nederland. We grijpen alles aan om het er niet over te hebben.’’