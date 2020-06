Beelden onder vuur: ‘Voor Molukse gemeenschap staat J.P. Coen voor geweld’

Het ging eindelijk weer goed met Jaimy. En toen kwam de fatale stunt met de winkelwa­gen

21 juni Jaimy, een jongeman (19) uit Velp, had veel vrienden, maakte vaak grapjes en was dol op sporten. Maar zaterdag rond 21.30 uur stapte Jaimy in een winkelwagen die met spanbanden achter een auto was bevestigd. Een stunt die fataal afliep.