Bedrijven en woningen doorzocht in opdracht van Europees OM in internationale strafzaak

,,Het gaat om een gerechtelijk onderzoek, waar de Belastingdienst ons bij helpt”, verklaart een woordvoerder van het EOM in Luxemburg. ,,Het gaat om een internationaal onderzoek. Maar het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen.”

Aanvankelijk bleek uit berichten dat er onderzoek werd gedaan op het kantoor van de Belastingdienst in Den Haag, maar dat is niet het geval. Het gebouw was slechts ontmoetingsplaats van personeel van de FIOD, dat met tientallen auto's naar de locaties in het land was gereden.