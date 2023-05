Bedrijven boos om ‘strafheffing’ op gas: nieuw klimaatplan bedreigt draagvlak energietransitie

Mees (7) ontpopt zich als held als slang opduikt bij feestje: ‘Hij tilde een kindje van 2 uit de bosjes’

Ben je buiten met een mooi gezelschap aan het genieten van het lekkere weer, zit er ineens een slang in de struiken en verstopt-ie zich vervolgens in een barbecue. Het gebeurde in Zeddam, waar een grijze rattenslang een bijzondere wending gaf aan een gezellige verjaardag.