Bedrijf van vrachtwagen: Chauffeur moest uitwijken voor een busje

Met video Meerdere doden nadat vrachtwa­gen op buurtfeest inrijdt in Zuidzijde: ‘Hij ging zo door de tent heen’

Een vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond ingereden op een drukke buurtbarbecue in de Hoeksche Waard. Bij een ongeval in het kleine buurtschap Zuidzijde zijn minimaal twee doden en meerdere gewonden te betreuren. ,,Wat een feest had moeten zijn, is uitgelopen op een ongekend drama.’’

9:44