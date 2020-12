Bedreiger van Rutte riep via WhatsApp al eerder op tot geweld: ‘Moet politieke moord worden’

De man, een eigenaar van een lokale vishengelwinkel, werd maandag opgepakt in de wijk Waterkwartier in Zutphen nadat hij volgens de politie met de Tweede Kamer had gebeld en minister-president Rutte had bedreigd. Welke telefonische bedreigingen hij bij de Tweede Kamer heeft geuit, is niet bekendgemaakt door de politie.