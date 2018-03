Bedreigde burgemeester: het gaat goed met mij

,,Ik voel me goed en heb alles onder controle. Ik weet me gesteund door heel veel mensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik verder niet onder het voorval zal lijden'', schrijft de burgemeester van de Limburgse gemeente. In het bericht meldt Houben verder dat het voorval alweer een paar weken geleden is gebeurd. ,,En ik had er, eerlijk gezegd, al een streep onder getrokken.''