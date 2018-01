Bedlegerige gehandicapte bewusteloos geslagen en beroofd in eigen huis

Een 54-jarige gehandicapte en bedlegerige Groningse blijkt in de nacht van zondag op maandag in haar eigen huis neergeslagen te zijn en beroofd. De gehandicapte vrouw mist 350 euro. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De vrouw werd kort na middernacht neergeslagen in haar eigen portiekwoning aan de Geraniumhof, nadat ze de voordeur had geopend voor een bezoeker. „Hij gaf me een enorme dreun op mijn hoofd. Ik ging meteen knock-out”, aldus het slachtoffer tegenover de regionale krant.

Volgens het slachtoffer beukte de man naar binnen en lag ze vervolgens een kwartiertje bewusteloos in haar eigen gang. ,,Daarna krabbelde ik op, vond mijn bril en belde de politie. Toen zag ik hem via de achterdeur wegrennen de achtertuin in.''

Drugscircuit

De vrouw zegt dat de overvaller de weg wist in haar huis en ook precies wist waar ze haar geld verstopt had. Ze denkt dat de dader mogelijk een bekende is van een familielid die in het drugscircuit zit. De vrouw betaalde eerder al schulden van het familielid af en stelt dat hij vaker allerlei mensen meenam naar haar woning. Het vermoeden bestaat dat iemand bij een van die bezoekjes heeft gezien waar ze haar geld bewaard.