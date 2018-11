Bedenkers Picasso-stunt wilden nepwerk terug in echte collectie

Het Belgische theaterduo dat de nagemaakte gestolen Picasso in Roemenië begroef, hoopte dat het werk weer zou worden opgenomen in de oorspronkelijke kunstcollectie. De wijze waarop dat wel of niet zou lukken, is onderdeel van het kunstproject, melden de makers op hun website.

De vondst van de in 2012 gestolen Picasso leidde dit weekeinde tot veel reuring in de kunstwereld. Zou de pasteltekening ter waarde van een kleine 20 miljoen euro gevonden zijn?



Nee, dus. Want zondagavond kreeg het Nederlandse schrijversduo dat de Picasso in Boekarest opgroef, het bericht dat ze erin getuind waren: de nagemaakte pasteltekening was onderdeel van een Belgisch kunstproject over namaakwerk, True Copy. ,,Ik ben woedend, ook grappen hebben grenzen’', reageerde de Roemeens-Nederlandse schrijfster Mira Feticu.

Echt en nep

De Belgen wilden geen verdere toelichting geven, maar melden nu op hun website dat de stunt onderdeel is van de ‘verhaallijn’ over echt en nep in de kunstwereld. Het doel: de nagemaakte uit de Kunsthal gestolen Picasso zou weer terecht moeten komen in de oorspronkelijke Triton-collectie. ,,We dachten niet dat het makkelijk zou zijn, maar we wilden kijken op welk punt het zou stranden, hoe en met wie.”

Performance

De neptekening is 31 oktober begraven in Boekarest, de Belgen stuurden zes brieven met de tip aan Roemenen en Nederlanders. ,,We hadden niet gedacht dat de Nederlanders zo snel zouden reageren en meteen het vliegtuig zouden pakken.’’

De opzet is geen ‘publiciteitsstunt’ zeggen de makers, maar een onderdeel van een performance. Daarom willen ze ook geen toelichting geven in de media.