Bedelende ‘ochtendaanbeller’ verstoort maandenlang slaap van bewoners: ‘Geef hem geen geld’

Sywert van Lienden weer op vrije voeten, maar blijft nog wel verdachte

Ondernemer Sywert van Lienden is weer op vrije voeten. De lobbyist werd maandag opgepakt naar aanleiding van zijn omstreden mondkapjesdeal vanuit de Stichting Hulptroepen Alliantie. Hij is vandaag ‘heengezonden', maar blijft nog wel verdachte in de zaak. Het onderzoek gaat door, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

3 maart