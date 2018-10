Bea werd 15 keer opgenomen voor haar alcoholverslaving: ‘Stop met het pamperen van mijn zus’

Zijn we gek geworden in zorgend Nederland? Dat heeft de 63-jarige Kirsten uit Nijmegen zich de afgelopen jaren regelmatig afgevraagd. Gek geworden, niet omdat we kwetsbare mensen te weinig zorg geven. Nee, we pamperen juist te veel. Dat is volgens Kirsten het geval, bij haar eigen zus Bea nog wel.Haar dierbare zus met wie ze vele jaren lang lief en leed deelt. Totdat Bea in de greep raakt van de alcohol en met gemak 3 liter wijn per dag achteroverslaat. Een aanleiding is er heus wel: ze is ontslagen, terwijl ze een baan had met aanzien. Daarna komt ze nergens meer aan de bak. Dat is vernederend. Daar wil je wel een borrel van gaan drinken. Dat begreep ook zus Kirsten. Maar dat begrip wordt snel minder, omdat de rem eraf gaat. Eerst een enkele dag, al snel elke dag van de week. Elke dag wordt al gauw een dag dat ze onredelijk wordt. Onhebbelijk. Onhandelbaar.