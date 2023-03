BBB-leider Van der Plas voelt zich ‘onveilig’ en stapt tijdens debat van podium

Update Drukste vrijdag­avond­spits van dit jaar, ook zaterdag­och­tend nog code geel van kracht

Met een piek van 488 kilometer is de drukste vrijdagavondspits van dit jaar gemeten, meldt Rijkswaterstaat. Over het land trokken sneeuwbuien, waar eerder al code geel voor was afgegeven door het KNMI. De waarschuwing blijft tot zaterdagochtend 10.00 uur van kracht in alle Nederlandse provincies, met uitzondering van Zeeland.