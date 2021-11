Baudet en Engel op de hak genomen op Twitter: ‘Thierry is gevaccineerd’ trending topic

Video Benjamin verhuurt kippen: ‘In 95 procent van de gevallen krijgen we ze niet meer terug’

Kippen houden in de tuin, dat doe je niet zomaar. Om de stap zo klein mogelijk te maken, kunnen toekomstige kippenhouders de beestjes eerst een paar maanden ‘uitproberen’ via het bedrijf van Benjamin Schelling (33) uit 's-Gravendeel. ,,In 95 procent van de gevallen krijgen we ze niet meer terug.”

21 november