Batmobile scheurt door Europa: steenrijke Arabier waant zich een superheld

Weggebruikers op de A16 bij Breda, wandelaars op de Kop van Zuid in Rotterdam en toeristen in Brussel hebben zich afgelopen weekend kunnen vergapen aan een heuse Batmobile. Batman zelf zit er overigens niet in. De opvallende wagen is naar verluidt van een steenrijke man uit Saoedi-Arabië.

De rit die de wagen gistermiddag over de snelweg bij Breda maakte, viel meerdere Twittergebruikers op. Een alerte Twitteraar wist daarbij te melden dat het voertuig ‘onderhuids’ een Lamborghini is.



Niet alleen in Brabant werd de Batmobile gespot, maar ook op de Kop van Zuid in Rotterdam. Daar zou hij volgens bewoners vaker staan waar hij met ronkende motoren veel bekijks heeft. Het is niet bekend waarom de eigenaar, over wie verder weinig bekend is, er in Nederland rondjes mee rijdt.

De Vlaamse krant HLN meldt dat de man de auto vanuit Denemarken naar Nederland en Belgie heeft gereden. Het apparaat is namelijk ook n Brussel gespot, waar hij werd aangehouden door de verkeerspolitie. ,,Wanneer de vleermuis de inwoners van Brussel probeert te beschermen”, klonk het in een post van Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles, een Facebookgroep die informatie over het verkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de omgeving deelt. ,,Batman was vanavond in de hoofdstad, maar werd gecontroleerd en begeleid naar het politiebureau.”

Racemonster

In Nederland was een medewerker van Rijkswaterstaat gisteren op de snelweg net vlug genoeg om een kiekje te nemen van het racemonster. ,,Toch jammer dat ie niet op de A1 reed, #bathmen”, grapt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.



Helemaal uniek is de wagen overigens niet. Verspreid over de wereld rijden er nog een aantal Batmobiles rond. In Canada is Stephen Lawrence bijvoorbeeld een bekende verschijning. De Batmobile is het bekende vervoersmiddel van film- en stripfiguur Batman. De wagen werd bedacht in 1939 en veranderde door de jaren heen.

De Nederlandse YouTuber Gio mocht een rondje maken in de wagen. In het filmpje vertelt de eigenaar onder meer hoe het is om met de wagen te rijden. ,,Het is grappig”, zegt hij. ,,Als je op de snelweg rijdt, zie je de andere auto's vertragen en naast je komen rijden. En dan zie je de telefoons tevoorschijn komen. Mensen vinden het leuk. Dat is fijn.”

Hij beklemtoont dat het niet de bedoeling is om met de wagen te pronken, maar wel ‘om mensen de kans te geven de auto te ervaren’ op de plaatsen waar hij stopt. Hij geeft wel toe dat de verbaasde reacties van de mensen het leukste zijn aan rijden met de ‘Batmobiel’.