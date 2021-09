Basisschoolleraar tevreden over baan, ondanks laag loon en hoge werkdruk

Onrust in dorpje na beelden van mogelijke poging tot kidnapping in kledingwin­kel

7 september In het dorp Radewijk (Overijssel) is vanmorgen onrust ontstaan nadat beelden op sociale media zijn gezet van een vrouw die in een kledingwinkel in Klazienaveen een kind mee lijkt te willen lokken. De volwassen dame komt vermoedelijk uit Radewijk, waardoor het ook daar al snel het gesprek van de dag werd.