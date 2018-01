'Basisscholen moeten stress-subsidie boycotten'

Basisscholen moeten de nieuwe subsidie om de werkdruk te verminderen boycotten. Dat stelt schoolbestuurder Jan van der Poel van Federatie Veluwezoom en IJsselstreek. ,,We kunnen zelf ook ballonnetjes opblazen en laten leeglopen. We willen juist een structurele oplossing.''

Het ministerie van Onderwijs heeft voor 50 basisscholen 8000 euro liggen om te onderzoeken hoe ze de werkdruk kunnen verlagen. Het is een erfenis van het vorige kabinet. ,,Het is net een loterij. Nog geen 0,7 procent van alle scholen komt in aanmerking, maar iedereen moet er wél voor in beweging komen,'' verklaart Van der Poel.

En dan te bedenken dat het slechts om een eenmalig bedrag gaat, dat niet eens het probleem oplost. Voor de schoolbestuurder reden om zijn collega's op te roepen géén gebruik te maken van de subsidiepot. ,,Ja, je kunt denken: mooi meegenomen. Maar ik vind dat we als onderwijs een streep moeten trekken. We zitten niet te wachten op eenmalige subsidies. We willen een structurele oplossing.''

Druppeltje

Want wat leveren deze vier ton uiteindelijk op? ,,Ja, dat de vergadercultuur wat minder kan. Dat is een druppeltje op een gloeiende plaat. Daar zit niet het grote probleem.''

Nee, zegt Van der Poel, leraren hebben meer handen in de klas nodig. En als dat financieel gezien niet haalbaar is, moeten er minder taken komen. ,,Ik zie het zelf ook op mijn scholen. We signaleren meer gedragsproblemen bij leerlingen, ze moeten passend onderwijs krijgen, de samenleving verandert waardoor ouders meer vragen. Leraren moeten simpelweg steeds meer.''

Op sociale media spreken leraren en andere schoolbestuurders hun steun uit voor de boycot. De lerarenorganisatie PO in Actie snapt de oproep. ,,Wij vinden het ook zonde van het geld en snappen niet dat dit als een soort van oplossing is gepresenteerd,'' reageert Thijs Roovers.