Basisscholen houden 110 miljoen euro op de plank

'Zorg voor knop waardoor bolderkar automa­tisch tot stilstand komt'

21 september De elektrische bolderkar Stint is onder kinderdagverblijven in trek als vervoersmiddel. Maar na het ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen, zijn er vragen over de veiligheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het toelatingsproces voor Stints tegen het licht houden. Een verkeerskundige oppert de optie van een speciale stopknop.