Barman Utrechtse voetbalclub mishandeld na ruzie om QR-code: ‘Lag op de grond en ze schopten op me in’

De tweede helft van de wedstrijd tussen USV Hercules en EVV (3-0) is net begonnen als de barman in het paviljoen van sportpark Voordorp een groep mannen in de kantine vraagt naar de QR-code. ,,Er is veel kritiek op sportverenigingen, omdat er vaak niet naar de coronacheck wordt gevraagd, maar wij zijn daar vanaf het begin af aan streng op geweest. Dat is eigenlijk altijd goed gegaan. Als je geen QR-code hebt, mag je binnen wel een drankje halen, maar moet je meteen weer naar buiten. Heb je de QR-code wel, kun je binnen gaan zitten.”